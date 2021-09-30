Грузия может получить $23 млн от США на развитие госструктур

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует направить Грузии около $23 млн на повышение эффективности институтов государственного управления. По мнению американских специалистов, в этом секторе есть ряд проблем. Такие данные содержатся в запросе ведомства на получение информации, передаёт RT.

Цель Программы развития государственного управления представительства USAID в Грузии — повысить подотчётность и готовность правительства реагировать на потребности граждан путём повышения эффективности и независимости институтов управления, укрепления экосистемы профилактики коррупции и борьбы с ней, а также предоставления гражданам более широких возможностей привлечения властей к ответственности, — говорится в документе.

Отмечается, что большая часть грузинских граждан недовольна работой парламента, а именно непринятием важных законов и недостаточной прозрачностью. Авторы запроса считают, что в стране отсутствует прогресс в антикоррупционной деятельности. В частности, приводится мнение граждан о том, что коррупционные преступления, к которым могут быть причастны «высокопоставленные должностные лица», не расследуются должным образом.

Упоминается и сокращение поля деятельности грузинских журналистов и общественных деятелей. В USAID уверены, что это может негативно сказаться на развитии демократии в республике. В рамках пятилетней программы поддержку могут получить ряд министерств, парламент и Служба государственного аудита.

Также программа предусматривает взаимодействие с гражданским обществом, частным сектором, научными кругами и исследовательскими институтами, — отмечают специалисты.

Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии и действующий глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили планирует прибыть в Тбилиси 2 октября. На этот день в Грузии намечены выборы в местные органы власти.