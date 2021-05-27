Греция опровергла слова Лукашенко о получении угроз по рейсу Ryanair

https://static.news.ru/photo/7e8b24e6-be62-11eb-8425-96000091f725_660.jpg Афины, Греция Фото: pixabay

В Управлении гражданской авиации (УГА) Греции опровергли слова главы Белоруссии Александра Лукашенко, что Афины получили информацию о взрывном устройстве на борту Ryanair FR4978, который следовал из Афин в Вильнюс. Об этом пишет РИА Новости.

Управление гражданской авиации (Греции) сообщает, что информация, которая публикуется о якобы имеющейся информации Афинского международного аэропорта или греческих властей о существовании какой-либо угрозы для полёта Ryanair, является полностью ложной, необоснованной и полностью вводящей в заблуждение, — сказано в заявлении греческого ведомства для прессы.

Реальность заключается в том, что в Афинах службы безопасности выполнили все проверки: пассажиров, багажа, ручной клади. Этого требует программа безопасности Афинского международного аэропорта. В УГА отметили, что никаких проблем выявлено не было. Самолёт вылетел из аэропорта вовремя и пока находился над территорией Греции, ни экипаж, ни кто-либо ещё об угрозах не сообщал.

Информация об угрозе взрыва поступила в ведомство уже из прессы после посадки самолёта в Минске, добавили в УГА.

23 мая лайнер Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. После проверки борта с него сняли и задержали Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским.

Ранее президент Белоруссии прокомментировал инцидент. Политик обвинил журналиста в убийствах людей на Украине. Российская телеведущая Ольга Скабеева упрекнула Лукашенко в том, что он знал про опыт наёмника ВСУ у Протасевича, но задержал его только сейчас. Она написала, что в Белоруссии ещё много таких бывших украинских наёмных бойцов, которые убивали людей в Донбассе.