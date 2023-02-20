Гражданская миссия начала работу в Армении

Фото: www.eumm.eu

Евросоюз запускает работу гражданской миссии в Армении для урегулирования ситуации с Азербайджаном (EUMA), говорится в заявлении Совета ЕС. Целью миссии является содействие стабильности в приграничных районах, укрепление доверия и нормализации отношений между Баку и Еревана.

Евросоюз сегодня запускает гражданскую миссию ЕС в Армении (Миссия ЕС в Армении) в рамках общей политики безопасности и обороны, — говорится в сообщении.

Общее количество гражданского персонала EUMA составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. Оперативный штаб расположится в Ехегнадзоре.

Управляющий директор внешнеполитической службы ЕС по гражданскому планированию и поведению Стефано Томат будет выполнять функции командующего гражданской операцией, а Маркус Риттер будет выполнять функции главы миссии, — говорится в сообщении.

Главы МИД стран ЕС 18 января одобрили создание гражданской миссии в Армении. Главной ее задачей заявлено содействие сокращению инцидентов в приграничных зонах и создание условий для нормализации отношений Еревана и Баку. В составе миссии планировалось направить в республику 200 специалистов.