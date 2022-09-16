ШОС Шрёдингера: Шанхайская организация становится больше, но не тверже Самаркандский саммит ШОС показал важность двусторонних переговоров и недостаток общих проектов у стран — участниц организации

Фото: kremlin.ru

Двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде собрал лидеров 14 государств Евразии, представляющих почти половину населения планеты. ШОС называют крупнейшей региональной организацией в мире, а теперь ее интересы начинают распространяться и на Восточную Европу, учитывая, что на саммите дан старт вступлению в ШОС Белоруссии. Также меморандум об обязательствах в качестве нового члена организации подписал Иран. При этом похоже, что большинство стран — членов ШОС рассматривают своё участие в организации как хорошую возможность укрепить экономические отношения с Китаем, которому эта достаточно аморфная организация требуется для осуществления масштабных проектов.

Станет ли ШОС могильщиком глобализма?

Наблюдатели обратили внимание на место проведения саммита. Самарканд — древняя столица империи Тимуридов, которая в начале XV века простиралась от Грузии до Индийского океана и от Дарданелл до Дели. Причем ныне многие из регионов, находившихся под властью Тамерлана, стали странами — членами ШОС. Долгое время Самарканд, сакральный город, считался одним из главных торговых узлов Великого Шёлкового пути. В дни саммита Самарканд называли символом крепнущих связей восточных государств.

В пользу весомого значения Шанхайской организации сотрудничества эксперты приводят серьёзные аргументы: в странах — членах ШОС проживает почти 3,4 млрд человек против 1,05 «западного» млрд, среди стран — участниц организации 4 обладают ядерным оружием, 2 самых больших потребителя энергии в мире, 2 страны с самым многочисленным населением в мире, 2 постоянных члена Совбеза ООН. Совокупный объём ВВП государств — участников ШОС достиг почти четверти от общемирового показателя.

Фото: kremlin.ru

Но несмотря на столь значительные цифры, критики ШОС продолжают называть организацию аморфной как в политическом, так и в экономическом смысле.

Вокруг ШОС много демагогии и пропаганды, — отметил в беседе с NEWS.ru политолог и востоковед Алексей Малашенко. — Есть красивое название, декларации, в том числе и о том, что ШОС — альтернатива Европе. Но где исключительно «шосовские» программы? Где конкретные дела, которые привлекательны для всех участников? Да, у стран ШОС более 22% совокупного мирового ВВП, но это в основном китайский ВВП, а не узбекский, таджикский и даже не российский.

Востоковед Малашенко считает, что ШОС даже не в состоянии внятно объяснять природу своей организации. На экономический союз она не тянет, поскольку страны — члены ШОС предпочитают иметь двусторонние отношения. Военной проблематикой ШОС не занимается. Политический союз между членами организации представить трудно, потому что не понятно, на каких принципах его создавать, «антизападничество» на объединительную идею не тянет. К тому же, у членов ШОС нет такого антизападного настроя, как у России. Более того, у Китая годовой объём торговли с США достиг $700 млрд, напомнил эксперт.

Зато с критикой ШОС не согласен президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев, считающий, что организацию очерняют сторонники однополярного мира.

ШОС — это и политический, и экономический союз. На самое главное, что эта организация стала площадкой межцивилизационного общения, которая убеждает, что невозможно в XXI веке доминировать в мире одной цивилизации. На ней развиваются общественные связи, отношения в сферах культуры, спорта, туризма. ШОС находится во главе сегодняшней идеологии многополярного мира. Организация стала гробовщиком существующей модели глобализма, созданной по западному сценарию с лидерством США, — убеждён собеседник NEWS.ru.

Санакоев напомнил, что в ШОС разработаны и действуют проекты в промышленности и в сельском хозяйстве. В организацию стремятся попасть новые страны. Например, сейчас у ШОС шесть стран-партнёров, среди которых Турция и Азербайджан.

Спор за лидерство: Пекин уходит в отрыв

Саммит организации, как создаётся впечатление, представляет большую ценность для лидеров стран-участниц благодаря утвердившемуся здесь формату двусторонних встреч. В четверг главным событием на самаркандском форуме эксперты назвали переговоры между президентами России и Китая.

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин отметил рост товарооборота двух стран. Если в прошлом году он составил $140 млрд, то в будущем реальным может стать показатель в $200 млрд. Российский лидер поблагодарил китайскую сторону за сбалансированную позицию по украинскому вопросу. Также президент России подчеркнул, что «попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете».

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москва должны играть лидирующую роль в вопросе обеспечения стабильности в мире. Китайский лидер приветствовал позицию Москвы по Тайваню «за приверженность принципу „одного Китая“ и подчеркнул, что Тайвань является частью КНР». Си Цзиньпин заверил, что «Китай будет работать с Россией над тем, чтобы усилить взаимную поддержку в вопросах, касающихся основополагающих интересов обеих стран. Также речь пойдет об усилении сотрудничества в торговле, сельском хозяйстве, связи и других сферах».

Изначально в ШОС было заложено лидерство Китая и России, — продолжает Сергей Санакоев. — Это проявляется даже в том, что у организации два официальных языка — китайский и русский. У Китая мощная экономики, у России огромный военный и военно-технический потенциал. Две страны готовы на самое максимальное взаимодействие. Мы готовы выстраивать новый миропорядок. «Доброжелателям», стремящимся нас поссорить и пугающих Россию «поглощением большим Китаем», хочу напомнить, что Россия 30 лет находилась под колониальным гнётом Запада и мало кого не волновало, что из нашей страны было туда вывезено около $8 триллионов. А Китай с нами выстраивает отношения на взаимовыгодной и равноправной основе.

Лидерство в ШОС явно смещается в сторону Пекина — есть и такое мнение у наблюдателей. На взгляд политического аналитика из Бишкека Азамата Осмонова, центром притяжения восточных стран может быть только представитель самого Востока — экономически сильный и политически выдержанный.

Позиции Пекина значительно выросли по сравнению с Москвой. Лидерство Москвы очевидно в ЕАЭС, ОДКБ, но в ШОС входят такие страны, как Иран, Индия, Пакистан — и здесь ключевая роль принадлежит Китаю. Вспомним, что даже называется организация Шанхайской, а не, например, Петербургской или Московской. Что касается экономического взаимодействия между Китаем и Россией, то здесь Пекин себя будет вести очень осторожно. У него намного больше этого взаимодействия с Западом. От Китая вообще никогда не стоит ожидать резких движений. Эта пятитысячелетняя цивилизация не живёт эмоциями, она не делит мир на врагов и друзей. В России, напротив, много эмоций и ожиданий от «дружбы с Китаем», — отметил в беседе с NEWS.ru киргизский политический аналитик.

Как заметил Осмонов, Москва отошла на второй план, в том числе и из-за нежелания азиатских стран попасть под вторичные антироссийские санкции. Сотрудничество с Китаем для них, напротив, открывает хорошие перспективы.

Фото: kremlin.ru

Китай заинтересован в ШОС ещё и потому, что ему нужно сотрудничество с соседними государствами ради стабильности на своих границах, — продолжает Осмонов. — Идея Си Цзиньпина — это новый Шёлковый путь под лозунгом «Один пояс — один путь». Речь идёт о создании обширной инфраструктурной сети от западных границ Китая через страны Центральной Азии и Иран в Европу. Всё это Пекин намерен поставить под свой экономический контроль. И транспортные пути должны быть в безопасности. В принципе, ничего нового для Китая здесь нет — эти же задачи он решал и в прошлые тысячелетия, теперь использует возможности ШОС.

Понятен ли Востоку «Третий Рим»?

Россия рассматривает Шанхайскую организацию, в свою очередь, для осуществления концепции, получившей название «Поворот на Восток». Конфронтация с Западом и антироссийские санкции заставляют ускорить его реализацию. В Москве не раз отмечали, что к любым рискам, исходящим от Востока, надо относиться как к меньшему злу по сравнению с давлением США и Евросоюза.

Но насколько готовы к этому развороту азиатские государства? Пока они только с интересом наблюдают за попытками Москвы осуществить эту идею, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт по Центральной Азии Анвар Акматов.

Не стоит ждать, что Восток ждёт Россию с её, в целом, европейским менталитетом. Восток — это совершенно другое измерение. Ошибка России в работе её в рамках ШОС заключается в том, что она пришла сюда со своими стандартами, понятными на Западе, но не на Востоке, который совершенно мыслит и действует иначе. В России превалирует западная культура. Развернуться ей на Восток будет очень сложно, если во власти не окажутся люди, понимающие и принимающие древнюю восточную культуру. А пока даже в Киргизию приезжают московские политики, не скрывающие, что они к нам спустились из «Третьего Рима». Их не понимают уже здесь даже бывшие соотечественники по СССР, не говоря про Китай и Индию, — заключил политический аналитик.

Россия потеряла взаимопонимание на Западе, оставаясь великим евразийским государствам, утверждают сторонники проекта «поворота России на Восток».

Россия в политическом, экономическом и гуманитарном аспектах взаимодополняема, — отметил в беседе с NEWS.ru бывший заместитель генсека ШОС Владимир Захаров. — Мы — полиэтническое и поликонфессиональное государство. Наша цивилизация находит взаимодействие с другими цивилизационными системами в Евразии. Я имею в виду и экономику, и политику. Не хочет Запад покупать нашу нефть, это с удовольствием будут делать Индия, Китай, Пакистан. Мы уже находим рынки для продажи газа на Востоке. Сегодня для нас и политическая конъюнктура, и экономические проекты на Востоке гораздо ближе, чем западные.

Интенсивность встреч российского президента с коллегами на саммите в Самарканде подтверждает большие планы о взаимодействии РФ с восточными странами. Владимир Путин за два дня провёл двусторонние переговоры с лидерами Турции, Ирана, Индии, Пакистана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Таджикистана. Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев даже подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Фото: kremlin.ru

Востоковед Алексей Малашенко считает, что двусторонние встречи — ключевые события саммита. Но и они не всегда могут оказаться эффективными.

Двусторонние связи — это очень важно. Но всё же, как взаимодействовать в организации, например, Китаю с Египтом? Или возьмём Индию с Пакистаном — у них свои особые отношения, отягощённые многими факторами, в том числе исламским. Это не те союзники, которые могут выступать единым фронтом, тем более что Пакистан всегда был ближе к Китаю, а Индия — к России. Алексей Малашенко российский политолог и востоковед

По мнению Малашенко, ШОС, конечно, имеет шансы на укрепление, но только с течением времени. Для этого у организации должны появиться конкретные цели и совместные проекты.

Итоговым документом ШОС стала Самаркандская декларация, написанная в обычном для шосовских документов стиле широкого международного сотрудничества. Главными пунктами документа стали следующие:

намерение нарастить сотрудничество в области и безопасности,

нераспространение ядерного оружия и дальнейшее разоружение,

разработка единого перечня террористических и экстремистских организаций,

недопустимость вмешательства в дела государств под предлогом противодействия терроризму,

скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане

расширение практики постепенного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах,

необходимость дальнейшего сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

Разумеется, по каждому из этих направлений будут разработаны конкретные нормативные акты. Однако, учитывая разницу в интересах каждой страны-участницы, маловероятно, что такие документы будут приемлемы для всех сторон. Более вероятно, что речь пойдет о двух- или трехсторонних соглашениях «под зонтиком» ШОС, тогда как организация в целом останется чем-то вроде геополитического кота Шрёдингера.