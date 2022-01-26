Госдеп заявил о готовности к масштабным санкциям против РФ

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Белый дом не хотел бы вводить против России беспрецедентные по масштабу санкции. Однако прибегнет к этому шагу, если провалится дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины, отметил он в эфире CNN.

Мы говорим о беспрецедентных экономических санкциях, финансовых мерах, затрагивающих экспортный контроль, которые были намеренно отвергнуты в 2014 году ... именно из-за последствий, которые постигли бы российскую экономику и Россию. Это не то, чего мы хотим, однако мы вместе с нашими союзниками, партнёрами многое вложили в этот ответ, чтобы обеспечить свою готовность, — подчеркнул представитель госдепа.

Он добавил, что в Белом доме теперь готовы к любому повороту ситуации вокруг Украины.

Вне зависимость от того, выберет ли президент России Владимир Путин путь дипломатического взаимодействия или вынудит нас прибегнуть к сдерживанию, — мы к этому готовы, — заключил Прайс.

Ранее стало известно, что главная цель антироссийской политики для США — это «Северный поток — 2», заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Это связано с тем, что предыдущие санкции не нанесли серьёзного ущерба российской экономике. Он добавил, что США могут принять санкции против президента России, но задался вопросом, что это изменит, ведь страны и так в состоянии холодной войны.