Госдепартамент США «огорчён и глубоко озабочен» в связи со смертью британского подданного Пола Ури, находившегося в плену в ДНР. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости.
Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури — британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией, — сообщил Прайс.
Ранее стало известно, что в ДНР скончался находившийся там в плену гражданин Великобритании Пол Ури. По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, британец умер из-за хронических болезней и стресса.
Омбудсмен также уточнила, что Ури был профессиональным военным, принимавшим участие в конфликтах в Афганистане, Ираке и Ливии. На Украине он занимался рекрутингом и обучением легионеров для вооружённых формирований, а также руководил боевыми операциями. В апреле 2022 года был взят в плен войсками ДНР.