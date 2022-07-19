Госдеп выразил глубокую озабоченность из-за смерти британца в ДНР Госдеп США сообщил об «огорчении« и »глубокой озабоченности» из-за смерти британца в ДНР

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Госдепартамент США «огорчён и глубоко озабочен» в связи со смертью британского подданного Пола Ури, находившегося в плену в ДНР. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости.

Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури — британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией, — сообщил Прайс.

Ранее стало известно, что в ДНР скончался находившийся там в плену гражданин Великобритании Пол Ури. По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, британец умер из-за хронических болезней и стресса.

Омбудсмен также уточнила, что Ури был профессиональным военным, принимавшим участие в конфликтах в Афганистане, Ираке и Ливии. На Украине он занимался рекрутингом и обучением легионеров для вооружённых формирований, а также руководил боевыми операциями. В апреле 2022 года был взят в плен войсками ДНР.