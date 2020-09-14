Госдеп снял рекомендацию для американских граждан не посещать Китай

https://static.news.ru/photo/1ad83088-f6cb-11ea-98c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xing Guangli/XinHua/Global Look Press

Госдепартамент США пересмотрел введённую в связи с распространением коронавируса рекомендацию для американских граждан не посещать Китай.

В КНР восстановлена работа большинства предприятий, в том числе детских садов и школ, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что уровень предупреждения был понижен с четвёртого (не посещать) до третьего (пересмотреть планы посещения). При этом риск заражения коронавирусом остаётся. Также сохраняется опасность «произвольного применения местных законов».

Кроме того, сами власти Китая до сих пор сохраняют запрет на въезд некоторых категорий иностранцев, в том числе и граждан США.

Как писал NEWS.ru, Госдеп считает, что в Китае американцам угрожает риск необоснованного задержания и заключения под стражу без доступа к помощи консульства.

Утверждается, что американские граждане могут быть задержаны и подвергнуты длительному допросу. Это связано с вопросами государственной безопасности. Сотрудники китайских спецслужб могут депортировать или задерживать иностранных граждан из-за отправки ими электронных сообщений с критикой правительства Китая, отметили в Госдепартаменте.