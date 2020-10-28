Госдеп пригрозил Турции санкциями за покупку российских С-400

https://static.news.ru/photo/6aeefd0c-1964-11eb-ac34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угроза применения Соединёнными Штатами санкций в отношении Турции вследствие закупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 нарастает, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Купер отметил, что риск санкций в отношении Турции не только не исчез, но и увеличился в сравнении с 2019 годом, передаёт ТАСС.

Купер также добавил, что другие государства, рассматривающие покупку у Москвы крупных вооружений, следят, по его мнению, за складывающейся ситуацией и ждут дальнейших шагов США.

Думаю, некоторые страны следят, следят пристально, они страхуются, чтобы посмотреть, в чем эти санкции будут заключаться. Если поглядеть на CAATSA, то там закреплена большая гибкость [в плане применения рестрикций], нет одного подхода для всех по санкциям <...>. За тем, что может произойти в этой области, я бы сказал, безусловно, будет следить ряд партнёров, которые в настоящее время или модернизируют [свои вооружённые силы] и покупают [оружие] у США, или заигрывают с потенциальной возможностью приобретения некоторой российской техники. Это [покупка оружия у России], разумеется, негативно отразилось бы на их усилиях по модернизации [при помощи США], — подчеркнул Купер.

По словам помощника госсекретаря, год назад «намерение США заключалось в том, чтобы вывести Турцию из-под угрозы применения в отношении нее санкций», на сегодняшний день их риск весьма реален и наложение санкций является одним из вариантов действий США. Турция, считает он, за минувший год упустила возможность наладить отношения с США и НАТО, кроме того, имела место «эскалация провокаций» со стороны Анкары.

Отвечая на вопрос о так называемой красной линии для Турции, после которой санкции неизбежны, Купер заявил, что Вашингтон требует от Анкары «не ставить на боевое дежурство С-400», но отказался делиться подробностями в открытом формате. Также он дал понять, что под угрозу попадает военно-техническое сотрудничество Турции не только со Штатами, но и с другими членами НАТО.

Есть занимающиеся Турцией наблюдатели и, возможно, некоторые должностные лица Турции, считавшие, что опасность миновала — в плане исключения их из программы [производства американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения] F-35, что ничего [подобного] больше не произойдет. Дело не обстоит таким образом. Мы чрезвычайно ясно сигнализировали Анкаре, что [состоявшееся на днях] испытание С-400 было совершенно неприемлемым. Стране НАТО не следует привносить или интегрировать это [российские вооружения и военную технику] в свои системы. И, безусловно, мы бы не хотели, чтобы они интегрировали это в НАТО, — резюмировал Купер.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Анкаре комплексов С-400, что вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом.

Как писал NEWS.ru ранее, Турция не намерена отказываться от российских ЗРС С-400, как того требуют США. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.