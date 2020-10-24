Турция не подчинится требованию США по С-400

Турция не намерена отказываться от российских ЗРС С-400, как того требуют США. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.
Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы Турция, —
цитируетглаву государства телеканал ТРТ.
Турецкие военные в середине октября провели испытания С-400 в Чёрном море. Каждая из трёх выпущенных ракет поразила учебные цели.
В Вашингтоне осудили действия Турции, назвали их несовместимыми с обязательствами Анкары как союзника НАТО и пригрозили «серьёзными последствиями».
Как писал NEWS.ru, в ответ на это Эрдоган заявил, что Турция не намерена советоваться с США по поводу ЗРС С-400. Он также подчеркнул, что Анкара будет использовать их независимо от системы НАТО.