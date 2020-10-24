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Турция не подчинится требованию США по С-400

16:39, 25 октября 2020
Фото: mil/vk.com

Турция не намерена отказываться от российских ЗРС С-400, как того требуют США. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы Турция, — цитирует главу государства телеканал ТРТ.

Турецкие военные в середине октября провели испытания С-400 в Чёрном море. Каждая из трёх выпущенных ракет поразила учебные цели.

В Вашингтоне осудили действия Турции, назвали их несовместимыми с обязательствами Анкары как союзника НАТО и пригрозили «серьёзными последствиями».

Как писал NEWS.ru, в ответ на это Эрдоган заявил, что Турция не намерена советоваться с США по поводу ЗРС С-400. Он также подчеркнул, что Анкара будет использовать их независимо от системы НАТО.

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