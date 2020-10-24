Турция не подчинится требованию США по С-400

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Торговые сети в Катаре и Кувейте объявили бойкот товарам из Франции после заявления президента страны Эммануэля Макрона по поводу карикатур на пророка Мухаммеда.

К бойкоту может присоединиться Иордания. Там уже звучат соответствующие призывы, сообщает немецкий телеканал RTL. Ранее французский лидер заявил, что в стране не откажутся от публикации карикатур на пророка. Кроме того,...