Во Флориде отменили запрет на ношение приспущенных штанов

https://static.news.ru/photo/51b9aaa8-f691-11ea-9185-fa163e074e61_660.jpg Фото: miamiherald.com

Город на юге американского штата Флорида решил отменить запрет на ношение приспущенных штанов, которые обнажают нижнее белье владельца. Такой закон действовал 13 лет в городе Опа-Лока.

В 2007 году спущенные штаны здесь запретили носить мужчинам, а в 2013-м — женщинам. За ношение такой одежды можно было получить штраф до $500 или 25 часов общественных работ. Городская комиссия проголосовала за отмену этих правил.

Как сообщает Miami Herald , это голосование было первым чтением, а значит, вопрос будет поставлен на повестку дня ещё на следующем заседании и только после второго одобрения отмена станет официальной. А пока о правилах ношения штанов американцам в Опа-Лока напоминают таблички, развешенные по всему городу.

Когда постановление было впервые принято, Американский союз гражданских свобод Флориды назвал его «смехотворной тратой государственных ресурсов», заявив, что запрет на приспущенные штаны «наложит чрезмерно суровые наказания за поведение без жертв» и непропорционально коснётся темнокожей молодёжи.

Сейчас единственный член городской комиссии, который проголосовал против (четверо были за) отмены закона — 66-летний Элвин Берк. Он уверен, что запрет не ущемляет темнокожих мужчин, а наоборот, помогает им «становиться лучше и не выглядеть глупо в спущенных штанах».

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