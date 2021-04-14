Гордон предложил Соловьёву «пососать «Гордона в шоколаде»

https://static.news.ru/photo/f59fbab2-9d31-11eb-82b6-96000091f725_660.jpg Дмитрий Гордон Фото: Дмитрий Гордон/youtube.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который уже давно конфликтует со своим российским коллегой Владимиром Соловьёвым, обратился к последнему со странным предложением. Украинец предложил россиянину «пососать «Гордона в шоколаде».

Дело в том, что под брендом зарубежного журналиста выпускаются соответствующие конфеты. Обращение журналиста к Соловьёву было опубликовано на его YouTube-канале.

Ешь конфеты, вспоминай меня, не хочешь есть — соси, — заявил Гордон. Он также отметил, что рекомендует попробовать «Гордона в шоколаде» и политологу Василю Вакарову.

Помимо этого украинец решил отправить оппоненту в подарок кружку, на которой появляется его изображение в очках и с голым торсом. Фото становится заметным после того, как в кружку попадает горячая вода.

Украинский журналист Дмитрий Гордон известен своими одиозными высказываниями. Так ранее он глупо подшутил над автором хита «Чёрный бумер», исполнителем и продюсером Серегой, писал NEWS.ru.

До этого Гордон пригрозил России партизанской войной и «невиданным отпором», если страна начнёт проводить наступление в Донбассе. По его словам, такой вариант развития событий маловероятен, так как в Москве тоже «сидят не дураки».