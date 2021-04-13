Гордон взялся за старое и глупо пошутил над автором хита «Чёрный Бумер»

https://static.news.ru/photo/d19947b8-9cab-11eb-abb5-96000091f725_660.jpg Фото: В гостях у Гордона / youtube

Певец и продюсер Серёга пришёл на интервью к украинскому журналисту Дмитрию Гордону и рассказал о своей жизни и творчестве. Автор хита «Чёрный бумер» поделился. что судился с женой из-за сыновей и прочими подробностями.

В какой-то момент он сказал, что люди ему часто задают неожиданные вопросы и получают на них комплексные ответы.

Комплексные обеды, — пошутил Гордон.

В Сети часто появляются мемы с участием журналиста, который странно шутит со своими гостями. Так в интервью с Михаилом Ходорковским он спросил его: «В каких условиях вы сидели?».

Барак, — ответил Ходорковский.

Обама... — отреагировал Гордон.

После неловкой паузы Ходорковский ответил: «Ну типа...». Тогда в Интернете появились сотни мемов. Станет ли новый выпуск столь популярным, покажет время.

Ранее NEWS.ru писал, что Гордон заявил, что его соотечественники, живущие в России и зарабатывающие здесь деньги, совершают предательство. В качестве примера «правильной» работы он привёл собственные включения в эфир российских телеканалов. Гордон заверил, что таким образом он вёл «подрывную деятельность».