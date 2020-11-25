Скабеева ответила на заявление Гордона о его «подрывной деятельности» в РФ

https://static.news.ru/photo/c7adb01c-2fbf-11eb-86f2-fa163e074e61_660.jpg Ольга Скабеева Фото: olgaskabeeva84/vk.com

Журналист из Украины Дмитрий Гордон заявил, что его соотечественники, живущие в России и зарабатывающие здесь деньги, совершают предательство. В качестве примера «правильной» работы он привёл собственные включения в эфир российских телеканалов. Гордон заверил, что таким образом он вёл «подрывную деятельность».

На эти заявления отреагировали ведущие программы «60 минут». Так, к примеру, Ольга Скабеева, назвавшая Гордона «пропагандистом всея Украины», иронично заметила, что включения киевского журналиста были «сверхсекретной операцией по проникновению в тыл врага», то есть в эфир её передачи. Кроме того, она называла украинца «коллекционером флешек для Гааги», намекая на историю, в которой Гордон сделал интервью с депутатом Натальей Поклонской и бывшим командующим ВС ДНР Игорем Стрелковым. После обнародования эфиров в Сети журналист сообщил, что записал разговоры на флешки при поддержке СБУ и в скором времени передаст материалы в Гаагу.

Соведущий и муж Скабеевой Евгений Попов решил не отставать от жены в соревновании на лучшую остроту в адрес украинца. Российский телевизионный деятель назвал киевского журналиста «трусишка зайка лысенький». В противовес Гордону он привёл в пример Гордея Белова, приходящего в эфиры отечественных шоу, чтобы «защитить Украину».

В заключение Скабеева предположила, что Гордону пришлось выступить с заявлением о «подрывной работе» на российских телеканалах, чтобы оправдаться перед украинскими радикалами, которым эти включения могли не понравиться, передаёт портал «Политика сегодня».

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Соловьёв ответил бывшему офицеру КГБ, уверявшему, что журналист был завербован российскими спецслужбами. Свои предположения бывший сотрудник Владимир Попов изложил в книге «Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ».

Книга ещё не издана, но её фрагменты поспешило опубликовать украинское издание «Гордон».