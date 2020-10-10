Горбачёв предрёк миру новую волну голода и призвал ООН предотвратить её

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Бывший президент СССР Михаил Горбачёв приветствовал решение о присуждении Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе ООН. Он назвал эту область чрезвычайно важной.

Политик выразил удовлетворение тем, что нобелевский комитет поощрил такую работу ООН. Он отметил, что «Россия вносит весомый вклад в её деятельность, в том числе предоставляет продовольственные ресурсы».

Вместе с тем, подчеркнул он, впереди ещё много работы.

Проблема голода в мире не решена, а в некоторых регионах может обостриться из-за пандемии, — цитирует Горбачёва РИА Новости.

Он призвал активизировать усилия ООН в области поддержания мира и безопасности, а также во всех других областях.

Ранее NEWS.ru писал, что Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе. Таким образом была дана оценка предпринятым ООН действиям в борьбе с голодом, а также отмечены вклад в установление мира в зонах конфликтов, а также деятельность в качестве главенствующей силы по предотвращению использования голода как орудия конфликтов и войны.