Глава ВОЗ рассказал об угрозах в свой адрес из-за пандемии Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил, что в свете пандемии коронавируса начал получать угрозы

Фото: Zheng Huansong/Xinhua

В свете пандемии коронавируса глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус стал получать сообщения с угрозами. Об этом сам чиновник рассказал в интервью американской газете The Washington Post. По его словам, угрозы направлялись с помощью СМС.

Много сообщений с угрозами жизни. <...> Угрозы направляют мне прямо посредством СМС. Не знаю, откуда они получили мой номер, — сообщил Гебрейесус.

Сообщается, что в результате происходящего в доме главы ВОЗ была установлена сигнализация, а сотрудники организации предлагают шефу нанять постоянную группу охраны.

По мнению Гебрейесуса, в настоящее время преждевременно утверждать, что пандемия коронавируса прекратилась. Он отметил, что человечество «все еще посреди большой войны».

Ранее Джо Байден в интервью телекомпании CBS заявил, что коронавирусная пандемия осталась позади. Он, в частности, указал, что никто больше не носит маски и все хорошо себя чувствуют.