Глава ВОЗ призвал мировое сообщество не сдаваться в борьбе с COVID

https://static.news.ru/photo/518fc8e6-17c0-11eb-bd5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мир не должен опускать руки в борьбе с пандемией коронавируса, несмотря на то, что он распространяется всё больше и больше. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

На брифинге в Женеве он напомнил, что самое большое число заболевших COVIDс начала пандемии было зарегистрировано на минувшей неделе. Из-за этого «многие страны в Северном полушарии сталкиваются с вызывающим обеспокоенность ростом числа заболевших и помещённых в больницы».

Работа из дома, удалённое обучение детей, невозможность отмечать важные события с друзьями и семьей или присутствовать при оплакивании любимых — это тяжело, и усталость от COVID-19 является реальной. Но мы не можем сдаться, мы не должны сдаваться, — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Прежде всего гендиректор призвал защитить работников здравоохранения, а наиболее действенным средством он считает меры предосторожности, направленные на снижение риска заражения.

Больше не хочет так называемых локдаунов из-за коронавируса. Но если мы хотим избежать этого, то все мы должны взять на себя часть общей задачи по предотвращению распространения инфекции, — отметил гендиректор.

При этом, по его словам, из-за новой вспышки коронавируса «не стоит ждать волшебных решений».

К этому дню в мире коронавирусом заразились более 43 млн человек. Жертвами болезни стали 1,15 млн. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID, зарегистрировано 1 531 224 случая заражения. Вылечиться удалось 1 146 096 пациентам, умерли 26 269.

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