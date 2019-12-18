Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что задержка киевским властями отвода сил по всей линии разграничения в Донбассе — ошибочная позиция.

Почему-то наши партнёры в Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения. На мой взгляд, это тоже ошибка. Ну, таковы их позиции, — отметил он.

По его мнению, сторонам необходимо продолжить работы в нормандском формате.

Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр минских соглашений может завести ситуацию в тупик.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что пока переговоры в «нормандском формате» проходят сложно, а их результативность мала. При этом он рассказал о странах, которые официально выразили желание подключиться к переговорам.

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