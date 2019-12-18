https://static.news.ru/photo/fb7be00c-224c-11ea-8b1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что задержка киевским властями отвода сил по всей линии разграничения в Донбассе — ошибочная позиция.

Почему-то наши партнёры в Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения. На мой взгляд, это тоже ошибка. Ну, таковы их позиции, — отметил он.

По его мнению, сторонам необходимо продолжить работы в нормандском формате.

Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр минских соглашений может завести ситуацию в тупик.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.