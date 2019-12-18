https://static.news.ru/photo/40ee7776-21e4-11ea-83b4-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: MFA_Ukraine/twitter.com

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о странах, которые официально выразили желание подключиться к переговорам в «нормандском формате». По его словам, в первую очередь это США и Великобритания.

У нас также есть очень большое желание и поддержка со стороны Канады. У нас есть такое же желание и поддержка со стороны Польши. Неоднократно проявляла интерес Европейская комиссия, — отметил дипломат в эфире телеканала «Украина 24».

Пристайко при этом признал, что пока переговоры в «нормандском формате» проходят сложно и имеют малую результативность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ОБСЕ дали оценку декабрьской встрече «нормандской четвёрки» в Париже. Результаты прошедшего во Франции саммита можно будет оценить лишь через несколько месяцев. Об этом заявил координатор от ОБСЕ в гуманитарной группе по Донбассу Тони Фриш. Он отметил, что принятые на саммите решения нельзя назвать впечатляющими — на встрече обсуждались вопросы, которые уже прорабатывались раньше.