https://static.news.ru/photo/a7c09498-20e0-11ea-9772-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Результаты прошедшего в Париже «нормандского» саммита можно будет оценить лишь через несколько месяцев. Об этом заявил координатор от ОБСЕ в гуманитарной группе по Донбассу Тони Фриш.

То, что четыре лидера встретились спустя три года — позитивный факт. Если есть понимание на высшем уровне, то это условие для того, чтобы стали возможными последующие шаги, — заявил РИА Новости представитель организации.

Вместе с тем он отметил, что принятые на саммите решения нельзя назвать впечатляющими — на встрече были обсуждены вопросы, которые уже прорабатывались до этого, а потому конечную оценку можно будет дать в течение последующих 2-4 месяцев.

Ранее News.ru писал, что саммит прошёл 9 декабря во французской столице. Это первый саммит «нормандского формата» за более чем три года. Участие в нём приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель. В предыдущий раз «нормандский формат» на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта.