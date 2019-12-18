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Россия рассчитывает усилить взаимодействие с Японией в сфере борьбы с терроризмом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим зарубежным коллегой Тосимицу Мотэги.

Он также выразил соболезнования в связи с гибелью в Афганистане японского врача Тэцу Накамуры, который являлся главой неправительственной организации и участвовал в реализации гуманитарных проектов в Афганистане. Это, конечно же,...