Президента России Владимира Путина насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции, которая проходит в Центре международной торговли в Москве.
По мнению российского лидера, пересмотр Минских соглашений может завести ситуацию в тупик.
Нет ничего, кроме Минских соглашений. Меня очень настораживают заявления президента Владимира Зеленского, после того как он уехал из Парижа, о том, что Минские соглашения можно пересмотреть, — подчеркнул российский лидер.
При этом Путин счёл некорректным давать характеристику Зеленскому. Глава государства отметил, что это более уместно делать в отношении исторических личностей, а не действующих политических лидеров.
Ранее Путин назвал газовый вопрос с Украиной «чувствительной темой», писал NEWS.ru.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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