https://static.news.ru/photo/d37a228a-2247-11ea-89bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия стремится решить газовый вопрос с Украиной. Проблемы с заключением соглашения — чувствительная тема для Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.

Политик также напомнил, что Киев до сих пор не выплатил Кремлю долг в размере $3 млрд, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Кроме того, Путина насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению президента России, пересмотр Минских соглашений может завести ситуацию в тупик.

При этом Путин счёл некорректным давать характеристику Зеленскому. Глава государства отметил, что это более уместно делать в отношении исторических личностей, а не действующих политических лидеров.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.