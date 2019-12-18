Россия стремится решить газовый вопрос с Украиной. Проблемы с заключением соглашения — чувствительная тема для Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.
Политик также напомнил, что Киев до сих пор не выплатил Кремлю долг в размере $3 млрд, передаёт корреспондент NEWS.ru.
Кроме того, Путина насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению президента России, пересмотр Минских соглашений может завести ситуацию в тупик.
При этом Путин счёл некорректным давать характеристику Зеленскому. Глава государства отметил, что это более уместно делать в отношении исторических личностей, а не действующих политических лидеров.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен