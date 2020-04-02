Глава МИД Польши обвинил РФ в использовании пандемии для дезинформации

https://static.news.ru/photo/51eda9bc-751c-11ea-b109-fa163e074e61_660.jpg Яцек Чапутович Фото: Piotr Nowak/Polska Agencja Prasowa/Global Lok Press

Россия использует эпидемию коронавируса для ведения дезинформации. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Как сообщает РИА Новости, дипломат уверен, что Москва представляет угрозу в районе Балтийского и Чёрного морей, на Украине и в Сирии и осуществляет дезинформационную кампанию, используя текущую пандемию нового коронавируса. Своё мнение, впрочем, не подтверждённое фактами, он озвучил на видеоконференции глав МИД стран НАТО.

Помимо этого, дипломат рассказал, что министры стран — членов блока уверены, что сотрудничество с Грузией и Украиной необходимо для расширения зоны стабильности и безопасности у границ НАТО. При этом Польша поддерживает предоставление Украине статуса партнёра расширенных возможностей Альянса, а Грузии — модернизированного пакета сотрудничества с НАТО.

1 октября президент Польши Анджей Дуда призвал остановить «имперскую политику» России, пока Москва не проявила агрессию. Он подчеркнул, что Польша больше не является сферой влияния России благодаря присутствию в стране военнослужащих НАТО. Кроме того, по мнению лидера, переброска дополнительных сил США обеспечит более чёткий ответ Североатлантического альянса в случае нападения на одну из стран-участниц, писал NEWS.ru.