Глава МИД Польши обвинил РФ в использовании пандемии для дезинформации

Россия использует эпидемию коронавируса для ведения дезинформации. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
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Помимо этого, дипломат рассказал, что министры стран — членов блока уверены, что сотрудничество с Грузией и Украиной необходимо для расширения зоны стабильности и безопасности у границ НАТО. При этом Польша поддерживает предоставление Украине статуса партнёра расширенных возможностей Альянса, а Грузии — модернизированного пакета сотрудничества с НАТО.
1 октября президент Польши Анджей Дуда призвал остановить «имперскую политику» России, пока Москва не проявила агрессию. Он подчеркнул, что Польша больше не является сферой влияния России благодаря присутствию в стране военнослужащих НАТО. Кроме того, по мнению лидера, переброска дополнительных сил США обеспечит более чёткий ответ Североатлантического альянса в случае нападения на одну из стран-участниц, писал NEWS.ru.
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