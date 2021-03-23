Глава МИД КНР назвал санкции ЕС нарушением международного права

https://static.news.ru/photo/c797c854-8b97-11eb-a026-96000091f725_660.jpg Ван И Фото: Zhang Yuwei/XinHua/Global Look press

Руководитель МИД Китая Ван И прокомментировал санкции, введённые в отношении КНР Евросоюзом. Он назвал эти меры нарушением международного права.

Накануне стало известно, что Европейский союз ввёл санкции против китайских властей за нарушение прав человека. Меры против КНР были введены впервые за последние 30 лет. Под ограничения попали четыре китайских чиновника и Бюро общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района. Утверждается, что они причастны к преследованию и «идеологической обработке» мусульманского населения региона.

В Китае считают подобные действия ЕС неправомерными. Ван И жёстко высказался на этот счёт на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Любые односторонние санкции не имеют под собой оснований международного права — это и введённые санкции ЕС. Евросоюз не должен предпринимать действий, нарушающих международное право, — заявил китайский министр.

По его словам, КНР знает, что на самом деле внутри Евросоюза далеко не все согласны с подобной санкционной политикой. Ван И призвал всех несогласных выступить против санкций, введённых на основании «лживой информации».

Как писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел Китая спустя час после введения санкций Европейского союза объявило об ответных мерах. Китайские власти считают европейские санкции грубым вмешательством во внутренние дела.

В списке людей, попавших под ограничения КНР, пять человек из Европейского парламента, по одному члену парламентов Нидерландов, Бельгии и Литвы, а также учёные из Германии и Швеции. Среди организаций, оказавшихся в списке, комитет Совета Европейского союза по политике и безопасности, подкомитет по правам человека Европейского парламента, Институт китайских исследований Меркатора в Германии и Фонд Альянса демократий в Дании.