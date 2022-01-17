Глава МИД Германии посетит линию разграничения в Донбассе

Новая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о планах посетить линию разграничения в Донбассе. На встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она также отметила, что «в случае эскалации» Берлин с партнёрами примут «подходящие меры» в отношении «Северного потока — 2».

Мы как новое германское правительство чётко заявили в коалиционном соглашении, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать немецкому и европейскому праву. Это касается и «Северного потока — 2». В настоящее время этот проект не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации приостановлен, — сказала Бербок.

При этом она подчеркнула, что Запад в переговорах с РФ не будет ставить под сомнение независимость Украины. По её словам, позиция Берлина по поставкам вооружений остаётся рестриктивной, главным рычагом в данном вопросе является дипломатия.

Берборк также выступила за возобновление "нормандского формата". Она заявила о намерениях обсудить данный вопрос на предстоящих переговорах в Москве, которые должны состояться 18 января.

Ранее сообщалось, что Бербок призвала к диалогу с Россией по Украине. По её словам, действия Москвы имеют цену и выход из кризиса может быть лишь путём переговоров. Она также высказалась о возможном возвращении России в состав G7. По мнению министра, ожидать этого в ближайшее время не стоит. Бербок добавила, что РФ сама исключила себя из группы после вхождения в её состав Крыма.