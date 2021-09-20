Глава МИД Франции намерен встретиться с Лавровым

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что на этой неделе на полях Генассамблеи ООН намерен провести беседу с российский коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, темами для разговора станут Иран, Ливия, Афганистан и Украина, сообщает РИА Новости.

Ле Дриан на пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметил , что вопрос по Ирану возник, поскольку в Тегеране продолжают нарушать свои обязательства, а это «вызывает обеспокоенность».

Мы обсудим его и с Россией, и Китаем. Я планирую двустороннюю встречу с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить несколько тем: Иран, а также Афганистан, Ливию и Украину, — пояснил французский дипломат.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН. Участникам предстоит утвердить повестку дня и новый состав рабочих органов. Полномочия председателя перешли к представителю Мальдив Абдулле Шахиду, который сместил с должности Волкана Бозкыра. Первые заседания на прошлой неделе носили формальный характер.