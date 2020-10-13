Глава Киргизии предложил рассмотреть вопрос о назначении нового кабмина

https://static.news.ru/photo/9197ed6c-0dd2-11eb-bb55-fa163e074e61_660.jpg Фото: sooronbai_zheenbekov_official/instagram.com

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил парламенту рассмотреть вопрос о назначении нового состава правительства во главе с Садыром Жапаровым.

Отмечается, что аппарат президента вернул в парламент Решения Жогорку Кенеша (парламента) о составе правительства, предложенные предложенные кандидатом в премьер-министры Жапаровым, из-за несоответствия законодательству, передаёт ТАСС.

Решения Жогорку Кенеша (парламента) об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Жапаровым, были возвращены аппаратом президента в парламент в виду имеющихся нарушений законодательства. Глава государства предлагает рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Жогорку Кенеша в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Также Жээнбеков призвал все политические силы страны решать возникающие проблемы только в рамках закона.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. По предварительным результатам, в парламент прошли проправительственные и центристские партии, остальные 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

После этого в Бишкеке начались протесты. Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обладает достаточными ресурсами для стабилизации обстановки в республике. Такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своём послании Жээнбекову.