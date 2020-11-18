Глава Бразилии поделился видео, на котором Путин восхитился его мужеством

https://static.news.ru/photo/76af898a-2996-11eb-bc13-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: Bruno Rocha via www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару поделился в социальной сети видео с выступлением президента РФ Владимира Путина, на котором российский лидер восхитился мужеством бразильского коллеги и отметил, что в непростых обстоятельствах пандемии он проявил самые лучшие мужские качества.

Болсонару поделился речью Путина в Twitter. Запись собрала десятки тысяч лайков и почти шесть тысяч репостов. Пользователи соцсети оставили более четырёх тысяч комментариев под записью.

- Palavras do Presidente da RÃºssia, Vladimir Putin, ao tÃ©rmino do encontro do BRICS.



. Link no YouTube: https://t.co/DR60KPr7CJ pic.twitter.com/DmQ3SbLAML — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 17, 2020

Ранее президент России Владимир Путин восхитился мужеством бразильского коллеги Жаира Болсонару, перенёсшего COVID-19. В ходе выступления на онлайн-саммите лидеров стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР и ЮАР) Путин отметил, что поведение Болсонару в непростых обстоятельствах показывает пример мужественного отношения к исполнению государственного долга.

Российский лидер подчеркнул, что Болсонару сосредоточился на решении вопросов в интересах бразильского народа, оставив на втором плане заботу о собственном здоровье, писал NEWS.ru.