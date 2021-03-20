Глава BioNTech: Локдаун в странах Европы и США могут снять летом

https://static.news.ru/photo/4b7d7fa0-4e90-11eb-9934-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

К концу лета во многих странах Европы и в США уже не потребуется сохранять локдаун. Об этом заявил генеральный директор биоинжиниринговой компании BioNTech Угур Шахин в интервью изданию Welt am Sonntag.

Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не потребуется локдаун, — сказал Шахин.

При этом он подчеркнул, что сам вирус к тому моменту не исчезнет и для того, чтобы восстановить полный контроль над ситуацией, человечеству понадобится ещё не менее года.

Немецкая компания BioNTech совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer являются создателем первой зарегистрированной в Европе и США вакцины от COVID-19. Препарат разработан на основе РНК-мессенджера.

Ранее сообщалось, что вакцина, разработанная консорциумом компаний BioNTech и Pfizer, не только защищает от коронавируса, но и на 89,4% предотвращает его передачу. К такому выводу пришли учёные Германии и Израиля после проведённого совместного исследования, писал NEWS.ru.