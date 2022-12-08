Германия отправила Украине 20 бронетранспортеров Dingo

Фото: Sven Eckelkamp / www.imago-images.de / Global Look Press

Германия отправила Украине партию из 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh, пишут «Известия» со ссылкой на сайт Федерального правительства Германии. Отмечается, что Киев всего получил от Берлина 50 бронетранспортеров этого типа. В настоящее время к отправке готовится следующая партия вооружений, в которую войдут 18 колесных гаубиц RCH 155.

Берлин отправил очередной пакет военной помощи Киеву. В новую партию вооружений вошли, в частности, 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh, — сказано в публикации.

Помимо гаубиц руководство ФРГ планирует осуществить поставку 80 пикапов и 90 датчиков защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон ранее заявила, что поставки вооружения Украине со стороны США привели к сложностям с мониторингом собственных запасов оружия. В ходе выступления в Центре новой американской безопасности она назвала процесс контроля за поставками ответственным и сложным.

Представитель оборонного ведомства отметила, что также сложно уследить за поступающими запросами со стороны Украины. Вице-президент американской оборонной корпорации Lockheed Martin Кэти Уилбаргер с свою очередь добавила, что в данный момент им недоступен итоговый спрос на свою продукцию.