https://static.news.ru/photo/3a503800-30ad-11ea-ae67-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Cosimo Martemucci/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пиковой геополитическую напряжённость между странами. По словам политика, она достигла наивысшего уровня в XXI веке.

Такое заявление он сделал после убийства журналистами иранского генерала Касема Сулеймани, а также отказа Тегерана от выполнения условий по ядерной сделке.

Новый год начинается с волнений. Геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке, — цитирует политика ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал о беседе между Антониу Гутерришем и постоянным представителем Соединённых Штатов в ООН. Она состоялась после убийства главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани.