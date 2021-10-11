Генсек ООН объяснил, почему необходимо помочь Афганистану

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал помочь Афганистану сейчас, иначе мир заплатит высокую цену. Иначе, по его мнению, потоки наркотиков и число террористических сетей возрастёт, передаёт ТАСС.

Это решающий момент. Если мы не будем действовать и не поможем афганцам пережить эту бурю — и не сделаем это в ближайшее время, — высокую цену придётся заплатить не только им, но и всему миру, — сообщил он.

По его словам, если в Афганистане не будет еды, рабочих мест, если там не будут соблюдать права человека, мир увидит, как всё больше и больше афганцев будут покидать свои дома в поисках лучшей жизни. При этом, вероятно, увеличатся потоки наркотиков, возрастёт число криминальных и террористических сетей. Это плохо скажется не только на самом Афганистане, но также на регионе и остальном мире.

По словам Гутерреша, ООН постоянно взаимодействует с талибами (организация запрещена в России) по вопросам обеспечения безопасности и защиты персонала организации, а также по вопросам гуманитарной помощи и беспрепятственного доступа для всех, включая сотрудниц.

16 августа запрещённый в России «Талибан» захватил власть в Афганистане. Ашраф Гани сложил с себя полномочия президента Афганистана и бежал из страны. Посланник Афганистана в Таджикистане Захир Агбар сообщил, что Гани при бегстве из страны захватил с собой $169 млн. Политик погрузил эти деньги на борт номер один. Дипломат назвал поступок Гани безумным, ведь лидер Афганистана обещал остаться в Кабуле и сопротивляться талибам. Сам бывший президент объяснил сложение полномочий тем, что не хотел никакого кровопролития.

Талибы позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.