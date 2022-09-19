Генсек ООН назвал плохой идеей визовые ограничения для россиян

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил РИА Новости, что считает визовые ограничения против россиян в Европе «не очень хорошей идеей», и выразил надежду, что ограничения исчезнут по окончании операции на Украине. Он признал, что отношения между Евросоюзом и Россией ухудшились по многим аспектам, однако некоторые россияне пожелали покинуть Россию именно в свете событий на Украине.

Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать, — добавил Гуттериш.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд гражданам РФ с туристическими визами, в том числе выданными третьими государствами. Запрет действует на въезд гражданам России с действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза. С этого дня единственной страной Евросоюза с сухопутной границей с РФ стала Финляндия.