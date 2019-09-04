Генеральный секретарь Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй в пятый раз принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В интервью News.ru он рассказал об ожиданиях китайских компаний, обозначил приоритетные отрасли взаимодействия с Россией и высказал мнение о переориентации бизнеса КНР на российское направление из-за торговой войны с США.

— Перед началом форума вы говорили о том, что у китайских компаний большие ожидания от ВЭФ. На ваш взгляд, они оправдались?

— Восточный экономический форум проходит уже пятый год подряд, и я каждый раз в нём участвую. Сейчас ВЭФ приобретает особое влияние: в нём участвуют президент Владимир Путин и лидеры других стран. Представительные делегации прибыли из Японии, Южной Кореи, Малайзии, Индии. ВЭФ стал поистине международным экономическим форумом. Поэтому китайские предприниматели становятся всё более заинтересованными в участии. Они считают, что на ВЭФ необходимо присутствовать, потому что можно узнать наиболее важную информацию. На мой взгляд, форум очень хороший и он действительно важен для Дальнего Востока.

Хэ Чжэньвэй Сергей Булкин/News.ru

— Сколько компаний из Китая приехало на ВЭФ в этом году?

— В этом году из Китая приехало более ста компаний. В целом это немного, особенно если сравнивать с прошлым годом. В 2018 году на форум приезжал наш председатель Госсовета Си Цзиньпин, поэтому и компаний приехало больше. Но на самом деле вопрос, приехало ли больше или меньше компаний на ВЭФ, не так уж и важен. Главное, что наше участие в форуме может способствовать развитию сотрудничества между Китаем и Россией. Здесь, во Владивостоке, мы можем решать реальные вопросы и проблемы. В рамках форума правительство России может услышать, чего хотят китайские компании. А их интересуют не только льготная политика и уменьшение текущего размера налогов, но и вопросы управления. Необходимо уделить больше внимания и вопросу развития инфраструктуры. Необходимо ещё многое предпринять для получения хорошего результата.

— Какие сферы экономического сотрудничества на Дальнем Востоке представляют наибольший интерес для китайских компаний?

— На данный момент это сельское хозяйство. Почему? Потому что Дальний Восток предлагает хорошие возможности для развития этой отрасли. Между Китаем и США идёт торговая война, она будет продолжаться. Раньше многие компании импортировали в Китай сельскохозяйственную продукцию из США. Сейчас же для России появляется очень хорошая возможность развить отношения с Китаем в этой области.

— То есть можно сказать, что китайские компании из-за торговой войны КНР с США начали переориентироваться на Россию?

— Да, в том числе. Кроме того, это удобно: Россия — наш сосед.