Генерал ВВС США заявил о перехвате рекордного числа самолётов РФ у Аляски
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:51, 28 июля 2021
Фото: NASA Earth/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В 2020 году США перехватили около Аляски рекордное со времён Холодной войны число военных самолётов России. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут на круглом столе, посвящённом арктической стратегии военно-воздушного министерства США, сообщает РИА Новости.
Наблюдается тенденция потепления [климата в Арктике], что способствует росту активности. Интересный факт: не все проявления этой активности безобидны. Например, в прошлом году мы перехватили больше российских военных самолётов рядом с Аляской, чем когда-либо со времён Холодной войны, — уточнил генерал.
Он добавил, что ВВС США вынуждены сосредоточиться на Арктике из-за последних перемен.
Мы ожидаем, что эта сосредоточенность позволит нам конкурировать..., но также в случае необходимости давать отпор военному соперничеству, которое сейчас наблюдается в Арктике, — подчеркнул замначальника штаба.
Ранее стало известно, что военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал в разговоре с NEWS.ru публикацию National Interest о подготовке Вашингтона к первой войне в Арктике. По его словам, вероятность конфликта между США с Россией в регионе «очень высока» — «51% — да, 49% — нет». Даже выше, "чем в Чёрном море или даже в Сирии.