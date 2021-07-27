Генерал ВВС США заявил о перехвате рекордного числа самолётов РФ у Аляски

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Грядущей осенью на Украине может случиться политический кризис, за которым, вероятно, последует свержение президента Владимира Зеленского. Об этом в Facebook заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.

Он отметил массовость крестного хода в центре Киева, который 27 июля провела Украинская православная церковь (УПЦ) по случаю 1033-летия Крещения Руси. Запомните тех, кто сегодня пришёл на крестный ход, а...