Генерал рассказал о подготовке военных Украины к городским боям

https://static.news.ru/photo/4dd5d988-81f7-11eb-910e-96000091f725_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сирский заявил, что специалисты НАТО с 2015 года готовят украинских военных к ведению боевых действий в городах.

По его словам, за период с 2015 по 2020 год такие навыки приобрели более 19 тысяч украинских военнослужащих. Их готовили офицеры международных тренировочных миссий, сообщает «Укринформ».

Направление нашего сотрудничества — это дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск, — отметил Сирский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2 зашла в порт Одессы 10 марта. Её флагманом является турецкий учебный корабль TCG Sokullu Mehmet Paşa. В составе группы находятся ещё один турецкий корабль TCG Ayvalik, а также испанский TSPS Tajo и румынский ROS Lt Lupu Dinescu.