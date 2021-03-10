Генерал рассказал о подготовке военных Украины к городским боям

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сирский заявил, что специалисты НАТО с 2015 года готовят украинских военных к ведению боевых действий в городах.
По его словам, за период с 2015 по 2020 год такие навыки приобрели более 19 тысяч украинских военнослужащих. Их готовили офицеры международных тренировочных миссий,
Направление нашего сотрудничества — это дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск, — отметил Сирский.
Ранее NEWS.ru сообщал, что противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2 зашла в порт Одессы 10 марта. Её флагманом является турецкий учебный корабль TCG Sokullu Mehmet Paşa. В составе группы находятся ещё один турецкий корабль TCG Ayvalik, а также испанский TSPS Tajo и румынский ROS Lt Lupu Dinescu.