Группа кораблей НАТО зашла в одесский порт

https://static.news.ru/photo/9bc849ea-8199-11eb-bbc4-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Nina Lyashonok/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2 зашла в порт Одессы 10 марта. Её флагманом является турецкий учебный корабль TCG Sokullu Mehmet Paşa.

В составе группы находятся ещё один турецкий корабль TCG Ayvalik, а также испанский TSPS Tajo и румынский ROS Lt Lupu Dinescu.

Это первый заход военных судов Альянса в Одессу в 2021 году. У командиров кораблей запланирована протокольная встреча с представителями командования украинских ВМС, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса Украины. Позднее в законодательство страны были внесены изменения, согласно которым вступление в НАТО является одной из внешнеполитических целей страны. В руководстве Альянса отметили, что от Украины потребуется соответствие ряду критериев, на что может уйти много времени. Эксперты полагают, что стать членом блока страна не сможет по крайней мере в ближайшие 20 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что силы Черноморского флота России начали следить за тральщиками ВМС Греции и ВМС Испании, зашедшими в акваторию Чёрного моря. Экс-глава штаба Черноморского флота Пётр Святашов заявил, что Москва должна жёстко отреагировать на действия кораблей ВМС США в Чёрном море, но при этом не развязывать военные конфликты, ограничившись механизмами давления.