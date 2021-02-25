Два корабля НАТО вошли в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/f18932b2-7768-11eb-93ee-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны РФ

Силы Черноморского флота России начали следить за тральщиками ВМС Греции и ВМС Испании, зашедшими в акваторию Чёрного моря.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков — искателей мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции, зашедших в акваторию Чёрного моря 25 февраля, — цитирует РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной РФ.

Ранее бывший глава штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов заявил, что Москва должна жёстко отреагировать на безнаказанные действия кораблей ВМС США в Чёрном море после того, как США направили в регион эсминец «Дональд Кук», а также корабль «Портер». При этом он подчеркнул, что не нужно развязывать военные конфликты, достаточно прибегнуть к механизмам давления.

Незадолго до этого в Сети появились кадры пролёта российского тактического фронтового бомбардировщика Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук» армии США. Кадры были обнародованы служащими Шестого американского флота.

23 января 2021 года стало известно, что эсминец «Дональд Кук» ВМС США вошёл в Чёрное море. За ним сразу начали следить силы и средства ЧФ РФ. 28 января в акватории появился ещё один «американец» — эсминец «Портер». В НАТО заявили, что два корабля прибыли в регион из-за «наращивания Россией военной мощи».

Представители Шестого американского флота подчеркнули, что ВМС Штатов регулярно проводят работы в Чёрном море. Делается это в интересах НАТО, союзников и партнёров, чтобы обеспечить в регионе необходимый уровень безопасности и стабильности, писал NEWS.ru.