22 ноября 1963 года. Президент США Джон Кеннеди был смертельно ранен в своем лимузине. Убийцей считается бывший морпех Ли Харви Освальд..
Пожалуй, не было в мировой истории политиков, которые не пережили бы хотя бы одно покушение. Для некоторых они оказывались фатальными, другим удавалось избежать смерти. «И ты, Брут?» — по легенде, именно с такими словами окруженный Юлий Цезарь перед смертью обратился к одному из заговорщиков, которого считал своим другом.
По мере технического прогресса менялись и инструменты, которыми пытались расправляться с государственными деятелями. В ход шли яды, кинжалы, пули, бомбы. NEWS.ru напоминает о самых громких покушениях и убийствах — с XIX века до наших дней.
Фото: wikipedia.org
14 апреля 1865 года. Американский президент Авраам Линкольн был застрелен в театральной ложе сторонником южан.
Фото: wikipedia.org.
14 апреля 1865 года. Американский президент Авраам Линкольн был застрелен в театральной ложе сторонником южан.
Фото: wikipedia.org
1 марта 1881 года. Российский император Александр II погиб от бомбы народовольца Гриневицкого в Петербурге, на набережной Екатерининского канала.
Фото: wikipedia.org.
1 марта 1881 года. Российский император Александр II погиб от бомбы народовольца Гриневицкого в Петербурге, на набережной Екатерининского канала.
Фото: Russian Look/Global Look Press
29 апреля 1891 года. Цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай II) пережил атаку полицейского-фанатика в Японии, набросившегося на русского гостя с саблей. . .
Фото: Russian Look/Global Look Press.
29 апреля 1891 года. Цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай II) пережил атаку полицейского-фанатика в Японии, набросившегося на русского гостя с саблей. . .
Фото: «Выстрел в народ» 1961, А.М. Герасимов
30 августа 1918 года. Эсерка Фанни Каплан стреляла в Ленина. Вождь мирового пролетариата, как известно, выжил.
Фото: «Выстрел в народ» 1961, А.М. Герасимов.
30 августа 1918 года. Эсерка Фанни Каплан стреляла в Ленина. Вождь мирового пролетариата, как известно, выжил.
Фото: Daily Herald Archive/NMeM/Global Look Press
30 января 1948. Выстрелом в сердце был убит борец за независимость Индии Махатма Ганди.
Фото: Daily Herald Archive/NMeM/Global Look Press.
30 января 1948. Выстрелом в сердце был убит борец за независимость Индии Махатма Ганди.
Фото: Bundesarchiv/wikipedia.org
20 июля 1944 года. На Гитлера было совершено покушение в его собственной ставке. Однако заговор генералов провалился, фюрер избежал смерти в тот день. .
Фото: Bundesarchiv/wikipedia.org.
20 июля 1944 года. На Гитлера было совершено покушение в его собственной ставке. Однако заговор генералов провалился, фюрер избежал смерти в тот день. .
Фото: AP/TASS
6 октября 1981 года. Фундаменталисты застрелили президента Египта Анвара Садата на параде в Каире.
Фото: AP/TASS.
6 октября 1981 года. Фундаменталисты застрелили президента Египта Анвара Садата на параде в Каире.
Фото: FRANCIS DEAN/Global Look Press
28 февраля 1968 года. Неизвестный застрелил премьер-министра Швеции Улофа Пальме. Больше тридцати лет власти пытались найти убийцу. В конце концов, им признали дизайнера, который проходил по делу как свидетель и покончил с собой в 2000 году.
Фото: FRANCIS DEAN/Global Look Press.
28 февраля 1968 года. Неизвестный застрелил премьер-министра Швеции Улофа Пальме. Больше тридцати лет власти пытались найти убийцу. В конце концов, им признали дизайнера, который проходил по делу как свидетель и покончил с собой в 2000 году.
Фото: AP/TASS
8 июля 2022 года. В древней столице Японии Наре был убит экс-премьер страны Синдзо Абэ во время уличного выступления. Стрелявший задержан по горячим следам. Это бывший военнослужащий морских Сил самообороны Японии.
Фото: AP/TASS.
8 июля 2022 года. В древней столице Японии Наре был убит экс-премьер страны Синдзо Абэ во время уличного выступления. Стрелявший задержан по горячим следам. Это бывший военнослужащий морских Сил самообороны Японии.