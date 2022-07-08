Пожалуй, не было в мировой истории политиков, которые не пережили бы хотя бы одно покушение. Для некоторых они оказывались фатальными, другим удавалось избежать смерти. «И ты, Брут?» — по легенде, именно с такими словами окруженный Юлий Цезарь перед смертью обратился к одному из заговорщиков, которого считал своим другом.