FT: Запад не убедил Африку и Латинскую Америку в российской угрозе

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59-я Мюнхенская конференция по безопасности

Западные лидеры использовали встречу мировых элит в Мюнхене для доказательства, что конфликт на Украине представляет угрозу для всего мирового сообщества, а не только для Европы, пишет Financial Times (FT). Тем не менее страны Африки и Латинской Америки были гораздо больше озабочены инфляцией и продовольственной безопасностью, нежели украинским конфликтом, говорится в статье.

FT отмечает, что в развивающихся странах с недоверием относятся к западным в том числе из-за отказа последних выплачивать компенсации за климатический ущерб и неготовность делиться вакцинами от коронавируса. Так, глава МИД Бразилии Мауру Виейра заявил, что миру следует попытаться найти решение конфликта на Украине. Премьер-министр Намибии Сара Кугонгелва-Амадила высказалась, что заинтересована в «решении проблемы, но не в перекладывании вины».

Также FT указывает на неоднозначную позицию Китая, чье обещание представить мирный план по Украине в ближайшие дни «уже вызывает скептицизм со стороны европейских и американских официальных лиц».

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай не будет мириться с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе отношений с Москвой, поскольку сотрудничество России и Китая — это внутреннее дело двух независимых государств. Он подчеркнул, что в украинском вопросе Китай всегда поддерживал конструктивный диалог и выступал за содействие миру и проведение переговоров.