Французское радио ошибочно сообщило о смерти Елизаветы II

Выяснилось, что на сайте радиостанции оказались в свободном доступе черновики некрологов. Так, в сообщении о кончине королевы был сделан пропуск там, где должна быть указана причина смерти. Несмотря на то что редакция постаралась максимально оперативно удалить фальшивые некрологи, информация всё же успела распространиться. Журналист Джессика Фелан выложила в Twitter скриншот статьи, извещающей о смерти главы британского королевского дома.

Solidarity with former colleagues @RFI , which just accidentally published stacks of draft obits for people who are very much not dead—inc Queen Elizabeth, Raul Castro, Brigitte Bardot & more—complete with dates they were last updated & alternative leads if they die of Covid-19 pic.twitter.com/zUSqVU0X4Q