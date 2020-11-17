Французское радио ошибочно сообщило о смерти Елизаветы II

https://static.news.ru/photo/7778f586-28dd-11eb-abbc-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Pool/Global Look Press

Государственное радио Франции Radio France Internationale (RFI) опубликовало на своём сайте сообщение о смерти королевы Англии Елизаветы II. Вскоре эта запись была удалена — как оказалось, она была обнародована по ошибке.

Выяснилось, что на сайте радиостанции оказались в свободном доступе черновики некрологов. Так, в сообщении о кончине королевы был сделан пропуск там, где должна быть указана причина смерти. Несмотря на то что редакция постаралась максимально оперативно удалить фальшивые некрологи, информация всё же успела распространиться. Журналист Джессика Фелан выложила в Twitter скриншот статьи, извещающей о смерти главы британского королевского дома.

Сегодня утром Великобритания проснулась осиротевшей. Букингемский дворец официально объявил о смерти королевы Елизаветы II. Королеве, которая умерла от..., 21 апреля исполнилось 94 года, — так выглядела заготовка некролога правительнице.

Solidarity with former colleagues @RFI , which just accidentally published stacks of draft obits for people who are very much not deadâinc Queen Elizabeth, Raul Castro, Brigitte Bardot & moreâcomplete with dates they were last updated & alternative leads if they die of Covid-19 pic.twitter.com/zUSqVU0X4Q — Jessica Phelan (@JessicaLPhelan) November 16, 2020

Стоит отметить, что был и другой вариант траурной статьи — на случай смерти королевы от коронавируса. Впрочем, не она одна из ныне живущих знаменитостей удостоилась столь сомнительной чести. Издание «похоронило», к примеру, экс-президента США Джимми Картера, иранского лидера Али Хаменеи, кубинского революционера Рауля Кастро. Были опубликованы некрологи актёрам Клинту Иствуду, Жан-Полю Бельмондо, Софи Лорен, легендам футбола Пеле и сэру Алексу Фергюсону, режиссёру Роману Полански и модельеру Пьеру Кардену.

RFI поспешило принести извинения всем «пострадавшим». Редакция радиостанции объяснила появление в свободном доступе черновиков некрологов технической ошибкой, связанной с переводом сайта на другую систему управления.

Мы приносим наши извинения всем, кого это касается, и всем, кто нам доверяет. Мы делаем всё возможное, чтобы исправить эту серьёзную ошибку, — сказано в заявлении RFI.

RFI prÃ©sente ses excuses pour la publication involontaire de plusieurs nÃ©crologies sur son site https://t.co/GvKuLbNzKb Un problÃ¨me technique a entraÃ®nÃ© la publication de nombreuses nÃ©crologies sur notre site. Nos Ã©quipes techniques sont mobilisÃ©es pour rectifier ce bug majeur. — RFI (@RFI) November 16, 2020

Несмотря на некоторую комичность ситуации, заметим, что это уже не первый случай, когда СМИ сообщили о смерти Елизаветы II. Преклонный возраст королевы неизбежно является темой для спекуляций и слухов и, безусловно, волнует её подданных, которые понимают: так или иначе, естественная смена правителя является вопросом достаточно скорого времени.

Ранее NEWS.ru писал о смерти другого знаменитого англичанина. В возрасте 72 лет ушёл из жизни выдающийся футболист, бывший вратарь «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и сборной Англии Рэй Клеменс.