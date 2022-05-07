Французская журналистка выступила в ООН с показаниями об «Азове» Журналистка из Франции Бонель представила в ООН свидетельства о преступлениях «Азова»

Французская независимая журналиста Анн-Лоре Бонель на неформальном заседании Совбеза ООН привела показания очевидцев преступлений неонацистов из украинского полка «Азов». Она продемонстрировала членам СБ организации фрагменты интервью с жителями Мариуполя, сообщает РИА Новости.

«Азов» занимает жилые дома, бьют людей, не выпускают из домов. Бьют прикладами, — рассказал один украинец.

Житель Мариуполя уточнил, что смог выбраться из города, тайком пробираясь по берегу Азовского моря.

Батальон «Азов» не позволяет ни пройти, ни поехать. Я лично знаю человека, которому просто не дали выйти, — заявил очевидец.

Другая горожанка по имени Анна отметила, что она ничего не знала о гуманитарных коридорах. Женщина добавила, «азовцы» ставили военную технику во дворах жилых домов.

Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН 6 мая впервые с начала спецоперации принял заявление председателя по Украине. В мае председателем Совбеза являются США. В тексте документа говорится, что Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности на Украине.