Совбез ООН принял заявление председателя по Украине

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Совет безопасности ООН в пятницу, 6 мая, впервые с начала спецоперации принял заявление председателя по Украине. В мае председателем Совбеза являются США, пишет ТАСС.

Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности на Украине, — говорится в тексте заявления.

В документе выражается поддержка усилиям генсека ООН Антониу Гутерриша по урегулированию украинского конфликта.

Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности, — заявил по итогам заседания зампостпреда США при ООН Ричард Миллс.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН проведёт в пятницу, 6 мая, в 22:00 внеочередное заседание. Отмечалось, что будет обсуждаться ситуация на Украине.