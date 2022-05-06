Совбез ООН в 22:00 мск соберётся на незапланированное заседание по Украине

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Совбез ООН проведёт в пятницу в 22:00 внеочередное заседание, передаёт ТАСС. Отмечается, что будет обсуждаться ситуация на Украине.

Деталей и вопросов, которые будут обсуждаться на Совбезе, не приводится.

Отмечается, что в ООН не комментировали сообщения Reuters о рассмотрении некого заявления по Украине на предстоящем заседании.

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил об эвакуации 500 человек с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Данную информацию подтвердили в Telegram штаба территориальной обороны ДНР.