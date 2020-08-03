Французская юстиция приняла решение о суде над россиянином Винником

https://static.news.ru/photo/047f3d6a-d5a9-11ea-9eb4-fa163e074e61_660.jpg Александр Винник (архивное фото) Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дело россиянина Александра Винника передаётся во французский исправительный суд. Такое решение принял следственный судья.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на адвоката россиянина.

Насколько мне известно, прокуратура уже потребовала, чтобы была определена дата первого заседания. Судя по всему, она будет назначена на 14 сентября, но мы ждём этого подтверждения, — сообщил он.

Защитник добавил, что тогда же будет решено, состоится ли в этот день заседание по сути дела, либо это будет предварительное заседание суда, посвященное процедурным вопросам, в ходе которого стороны изложат свои соображения.

Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу властей Соединённых Штатов, гражданина РФ обвиняют в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании с её помощью миллиардов долларов. 24 января адвокат россиянина Зои Константопулу рассказала, что её подзащитный был доставлен в Париж. Виннику не сообщили заранее, куда его перевозят. По прибытии в столицу Франции его отправили в больницу.

Ранее NEWS.ru писал, что посольство РФ направило в МИД Франции ноты протеста, потребовав соблюдать права Винника и обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела. Кроме того, дипломаты попросили ускорить рассмотрение запроса Генпрокуратуры РФ об экстрадиции россиянина на родину.