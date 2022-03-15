Fox News сообщил о смерти попавшей под обстрел на Украине журналистки
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:55, 15 марта 2022
Фото: facebook.com/akuvshynova
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На Украине во время обстрела погибла журналистка Александра Кувшинова. Об этом сообщил телеканал Fox News. Местная журналистка сопровождала съёмочную группу телеканала и находилась в том же автомобиле, где ехал также погибший в ходе обстрела телеоператор Пьер Закржевски.
Украинская журналистка Александра Кувшинова, которая работала консультантом для Fox News на местности, <...> погибла в понедельник вместе с оператором Fox News Пьером Закржевски, когда их автомобиль попал под обстрел. Ей было 24 года, — говорится в сообщении, размещённом на сайте телеканала.
Ранее телекомпания объявила о том, что попавший под обстрел на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином Холлом оператор Пьер Закржевски скончался.
До этого стало известно о гибели на Украине американского журналиста Брента Рено. Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил о том, что журналист был убит в ходе обстрела украинского города Ирпень. По данным издательского дома Time, в последнее время американец занимался видеопроектом о беженцах.