Fox News сообщил о смерти попавшей под обстрел на Украине журналистки

На Украине во время обстрела погибла журналистка Александра Кувшинова. Об этом сообщил телеканал Fox News. Местная журналистка сопровождала съёмочную группу телеканала и находилась в том же автомобиле, где ехал также погибший в ходе обстрела телеоператор Пьер Закржевски.

Украинская журналистка Александра Кувшинова, которая работала консультантом для Fox News на местности, <...> погибла в понедельник вместе с оператором Fox News Пьером Закржевски, когда их автомобиль попал под обстрел. Ей было 24 года, — говорится в сообщении , размещённом на сайте телеканала.

Ранее телекомпания объявила о том, что попавший под обстрел на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином Холлом оператор Пьер Закржевски скончался.

До этого стало известно о гибели на Украине американского журналиста Брента Рено. Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил о том, что журналист был убит в ходе обстрела украинского города Ирпень. По данным издательского дома Time, в последнее время американец занимался видеопроектом о беженцах.