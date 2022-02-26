Финляндия закроет небо для авиакомпаний из РФ

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна будет помогать Украине оружием через партнёров по НАТО. Моррисон отметил, что страна уже оказывает Киеву значительную поддержку, отправляя средства нелетальной помощи, пишет газета Sydney Morning Herald.

Но я только что поговорил с министром обороны, и мы будем стремиться предоставить любую возможную поддержку в виде летальных средств через наших партнёров по НАТО, в частности, США и Соединённое...