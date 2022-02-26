Финляндия закроет небо для авиакомпаний из РФ

Финляндия закроет своё воздушное пространство для самолётов российских авиакомпаний, написал в Twitter министр транспорта и коммуникаций страны Тимо Харакка. Тем самым в Хельсинки заявили о намерениях, повторяющих действия стран Евросоюза.
Финляндия готовится к закрытию воздушного пространства для российских воздушных судов, — отмечается в сообщении чиновника.
О таких намерениях Хельсинки поучаствовать в экономических санкциях против Москвы до министра рассказала посол Финляндии в США Микко Хаутала.
Ранее стало известно, что Евросоюз закрывает небо для авиакомпаний из России. Такой шаг ЕС станет новым ограничением, наложенным на РФ из-за её спецоперации на Украине, сообщил журналист телеканала ARD. Закрывать для России своё воздушное пространство некоторые из стран — членов ЕС начали 25 февраля.