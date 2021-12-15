Financial Times назвала Илона Маска человеком года

Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск стал человеком года по версии Financial Times, сообщает издание. Статус американскому миллиардеру присуждён за «исторический сдвиг в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей». Ранее Маск стал человеком года по версии журнала Time за «необычайное влияние на жизнь людей на Земле и за её пределами».

В интервью FT инженер признался, что долгое время игроки рынка считали Tesla нечистоплотной компанией.

Долгое время представители автомобильной промышленности называли нас с Tesla дураками и мошенниками, — сказал Маск.

По словам главы Tesla, были люди, которые не верили в то, что электромобили будут работать и что даже в случае выхода на рынок их станут покупать.

Накануне Маск был признан человеком года по версии журнала Time. Об этом объявил главный редактор издания Эдвард Фельзенталь во время онлайн-трансляции на YouTube-канале. Он назвал предпринимателя личностью, оказывающей необычайное влияние на жизнь всех людей на Земле — и, вероятно, за её пределами.