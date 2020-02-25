https://static.news.ru/photo/4dcb43f6-578c-11ea-a327-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граждане Украины, которые являются членами экипажа лайнера Diamond Princess, не хотят эвакуироваться на родину. Из 25 человек такой позиции придерживаются 24, один пока не определился.

Об этом в интервью Громадському радио рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

По его словам, принуждать украинцев покинуть судно никто не будет, но если они передумают, будет найден способ, чтобы вернуть их домой. Дипломат добавил, что два украинских члена экипажа карантинного судна в настоящий момент находятся под присмотром врачей в больнице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения Японии проинформировало: ещё у 57 человек с круизного лайнера Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса. Всего вирус обнаружили у 691 человека, находящегося на этом судне. Из всех заражённых на Diamond Princess 36 человек в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии. Кроме того, 23 февраля на Хоккайдо выявили ещё 12 новых случаев заболевания коронавирусом.