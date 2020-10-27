«Это враньё»: в Раде Украины разоблачили планы Зеленского по Донбассу

https://static.news.ru/photo/ad7bbcf0-18d8-11eb-9a36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается заканчивать войну на юго-востоке страны, а все его слова являются «враньём», заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Таким образом депутат отреагировал на заявление Зеленского о том, что мир в Донбассе является для него первостепенной задачей. Украинский президент также сказал, что кроме мира видит такой же задачей возвращение территорий Донбасса в состав Украины, передает РИА Новости.

Во-первых, это вранье всё. Президент Зеленский врёт. Ему мир не нужен, — сказал Кузьмин в эфире украинского телевидения.

По мнению депутата, мира в Донбассе как не было, так и нет, а Зеленский ровным счётом ничего не делает, чтобы изменить эту ситуацию. Кузьмин также привёл в пример Виктора Медведчука — главу партии, в которой состоит. Медведчук не является президентом Украины, однако делает очень многое для восстановления мира, сказал он.