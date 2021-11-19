Эстония запретила полёты у границы с Россией

Власти Эстонии запретили полёты у российской границы. Такая мера принята до тех пор, пока там будут строиться заграждения. Эстония приняла решение о призыве 1684 военнослужащих резерва на внеплановые учебные сборы Okas 2021, напоминает РИА Новости.

Согласно распоряжению департамента, с 19 по 26 ноября будут временно запрещены как пилотируемые, так и беспилотные полёты летательных аппаратов. Запрет связан с деятельностью Сил обороны и департамента полиции и погранохраны по укреплению эстонско-российской границы, — говорится в сообщении пресс-службы транспортного департамента республики.

Правительство Эстонии 17 ноября объявило о призыве 1684 военнослужащих резерва на сборы Okas 2021 («Шип 2021»), в ходе которых они начнут возводить временное проволочное заграждение на участке границы с Российской Федерацией протяжённостью около 40 километров.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Эстонии отправит 100 военнослужащих на границу Польши и Белоруссии. Эта мера будет принята для содействия в разрешении миграционного кризиса. Резервисты отправятся в Польшу на добровольной основе.